Україну знову атакують російські безпілотники: звідки летять
Були пуски БпЛА як мінімум із 8-ми напрямків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні Сили.
Станом на зараз над Україною майже півсотні ворожих дронів. Основна маса летить у напрямку Полтави.
У мережі публікують напрямок ворожих БпЛа.
Також безпілотники летять на Дніпропетровщину.
Нагадаємо, білоруський вертоліт збив російський безпілотник, який летів в Україну.
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