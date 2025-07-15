Украину снова атакуют российские беспилотники: откуда летят
Были пуски БпЛА как минимум с 8 направлений
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы.
На сегодня над Украиной почти полсотни вражеских дронов. Основная масса летит в направлении Полтавы.
В сети публикуют направление вражеских БПЛа.
Также беспилотники улетают на Днепропетровщину.
Напомним, белорусский вертолет сбил российский беспилотник, летевший в Украину.
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