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15 июля 2025, 22:03

Украину снова атакуют российские беспилотники: откуда летят

15 июля 2025, 22:03
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Были пуски БпЛА как минимум с 8 направлений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы.

На сегодня над Украиной почти полсотни вражеских дронов. Основная масса летит в направлении Полтавы.

В сети публикуют направление вражеских БПЛа.

Также беспилотники улетают на Днепропетровщину.

Напомним, белорусский вертолет сбил российский беспилотник, летевший в Украину.

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