08:25  14 липня
З України намагалися вивезти стародруки, датовані 1704 роком
05:05  14 липня
Пірнув і зник у воді: у Запоріжжі потонув 17-річний юнак
00:25  14 липня
На Харківщині бригада "Помста" знищила танки окупантів
UA | RU
UA | RU
14 липня 2025, 10:21

Білоруський вертоліт збив російський безпілотник, який летів в Україну

14 липня 2025, 10:21
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мі-24 Повітряних сил Білорусі 12 липня атакував та знищив російський ударний дрон типу «Гербера», який летів атакувати Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Зазначається, що у той момент у повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше три російські безпілотники.

Вертоліт білоруських сил ППО під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного БпЛА.

За даними видання, уламки збитого дрона впали на території Гомельської області.

Нагадаємо, уночі українська ППО приземлила більше 100 ворожих безпілотників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Білорусь дрон вертоліт РФ Україна
Армія РФ вдарила по Запорізькій області з авіації та артилерії: постраждала жінка
14 липня 2025, 07:44
У ЗСУ назвали втрати російської армії за тиждень
14 липня 2025, 04:35
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 13 липня
13 липня 2025, 14:05
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
За тиждень українські прикордонники знищили майже 200 росіян та понад 100 одиниць ворожої техніки
14 липня 2025, 11:05
На Київщині з водойми дістали тіло невідомого чоловіка
14 липня 2025, 10:55
Росія обстріляла Харківщину: є поранені, загиблий та знищене пшеничне поле
14 липня 2025, 10:48
Зеленський пропонує нардепам продовжити воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада
14 липня 2025, 10:37
В Україні розслідували майже тисячу справ щодо ухилення від військової служби
14 липня 2025, 10:29
Росіяни атакували Миколаїв "шахедами": виникла масштабна пожежа
14 липня 2025, 10:15
У Києві чоловіки для знайомої "вибивали" зарплату сокирою та пістолетом
14 липня 2025, 09:56
Вночі українська ППО приземлила більше 100 ворожих безпілотників
14 липня 2025, 09:45
До Києва прибув спецпредставник США: про що говоритимуть з владою
14 липня 2025, 09:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »