Білоруський вертоліт збив російський безпілотник, який летів в Україну
Мі-24 Повітряних сил Білорусі 12 липня атакував та знищив російський ударний дрон типу «Гербера», який летів атакувати Україну
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.
Зазначається, що у той момент у повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше три російські безпілотники.
Вертоліт білоруських сил ППО під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного БпЛА.
За даними видання, уламки збитого дрона впали на території Гомельської області.
Нагадаємо, уночі українська ППО приземлила більше 100 ворожих безпілотників.
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