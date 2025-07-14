Білоруський вертоліт збив російський безпілотник, який летів в Україну

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Мі-24 Повітряних сил Білорусі 12 липня атакував та знищив російський ударний дрон типу «Гербера», який летів атакувати Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Зазначається, що у той момент у повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше три російські безпілотники.

Вертоліт білоруських сил ППО під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного БпЛА.

За даними видання, уламки збитого дрона впали на території Гомельської області.

Нагадаємо, уночі українська ППО приземлила більше 100 ворожих безпілотників.