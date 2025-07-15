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15 липня 2025, 15:14

Синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

15 липня 2025, 15:14
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Дощі з грозами пройдуть завтра в західних областях, а також на Житомирщині, Черкащині, Київщині та Одещині

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра можливі сильні зливи, шквали та град. У Києві 18-19 липня ймовірні сильні зливи та зниження температури повітря до +18…+22 градусів.

На решті території України буде сухо та спекотно. У середу температура повітря становитиме протягом дня на півдні, сході України та на Дніпропетровщині +30…+36 градусів.

У північних областях очікується +28…+30 градусів.

В більшості центральних стовпчики термометрів покажуть +27…+31 градус.

У західних областях буде найпрохолодніше, вдень +22…+27 градусів.

Раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо-2025.

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