Синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні
Дощі з грозами пройдуть завтра в західних областях, а також на Житомирщині, Черкащині, Київщині та Одещині
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, завтра можливі сильні зливи, шквали та град. У Києві 18-19 липня ймовірні сильні зливи та зниження температури повітря до +18…+22 градусів.
На решті території України буде сухо та спекотно. У середу температура повітря становитиме протягом дня на півдні, сході України та на Дніпропетровщині +30…+36 градусів.
У північних областях очікується +28…+30 градусів.
В більшості центральних стовпчики термометрів покажуть +27…+31 градус.
У західних областях буде найпрохолодніше, вдень +22…+27 градусів.
Раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо-2025.
На заході України – грози, град і шквали: оголошено жовтий рівень небезпекиВсі новини »
14 липня 2025, 07:33Потужний град накрив Дніпропетровщину: область потерпає від негоди
11 липня 2025, 17:54У Львові стоянка пішла під воду через сильну зливу
10 липня 2025, 08:45
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
У Тернополі двері автобуса затисли і зламали пасажирці ногу
15 липня 2025, 15:35У Івано-Франківську чоловік замовив вбивство колишньої за 2 тис дол
15 липня 2025, 15:23У центрі Тернополя водій авто збив велосипедиста
15 липня 2025, 15:22Масове отруєння дітей, що їхали із Закарпаття до Вінниці: медики назвали причину
15 липня 2025, 15:15У Самарі судитимуть чоловіків, які підпалили авто військового Mitsubishi L200 за 1 тис дол
15 липня 2025, 15:04На Одещині чиновниця пропонувала підробити пенсійні документи за хабар
15 липня 2025, 14:54У Києві викрито групу, яка з СІЗО організувала підпал об’єктів Укрзалізниці
15 липня 2025, 14:45Російський дрон атакував прикордонне село на Чернігівщині: поранено чоловіка
15 липня 2025, 14:41У Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки у ЖК "Щасливий"
15 липня 2025, 14:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить