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20 травня 2025, 07:18

На Київщині продавали фальсифікований алкоголь під виглядом елітних брендів

20 травня 2025, 07:18
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фото: БЕБ
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Правоохоронці викрили у Київській області групу ділків, які налагодили реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції на території регіону

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Незаконну діяльність організував мешканець Київщини. У приватному будинку в місті Переяслав фігуранти розливали сурогатний алкоголь у тару різного об’єму, імітуючи відомі елітні бренди. Підроблену продукцію збували великими партіями виключно перевіреним клієнтам.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1200 літрів фальсифікованого алкоголю, а також тару, ароматизатори, добавки та чорнову бухгалтерію.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі накрили нелегальне виробництво алкогольних напоїв. Контрафакт продавали оптом та в роздріб у 15 торгівельних об’єктах на території міста.

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обшук алкоголь Київська область фальсифікат БЕБ
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