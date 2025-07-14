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14 июля 2025, 12:46

Из-за непогоды без света – 24 населенных пункта в четырех областях

14 июля 2025, 12:46
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иллюстративное фото: из открытых источников
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По состоянию на утро 14 июля в результате сложных погодных условий и повреждения линий электропередачи обесточены 24 населенных пункта в четырех областях Украины

Об этом сообщило НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Ремонтные бригады уже работают над аварийно-восстановительными работами. Ожидается, что всех потребителей подключат до конца дня.

В компании добавили, что потребление электроэнергии продолжает расти. По состоянию на утро понедельника оно было на 2,9% выше, чем в то же время в пятницу. Основные причины – старт рабочей недели и жара в западных и центральных регионах.

Несмотря на нагрузку, энергосистема остается сбалансированной — ограничения для потребителей пока не вводятся. Министерство энергетики сообщает, что продолжаются подготовительные работы по укреплению энергетической инфраструктуры к зиме.

Напомним, 11 июля Днепропетровскую область накрыло сильное ненастье, которое принесло с собой мощный град

Ранее сообщалось, из-за выхода рек с берегов на Львовщине подтоплено 11 общин.

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Украина непогода электричество Укрэнерго отключения света Жара аварийная бригада
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