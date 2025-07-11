Синоптики попереджають: 11–13 липня в Україні – небезпека масштабних пожеж
У найближчі дні в Україні очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. У зоні ризику – південні та центральні області
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,
передає RegioNews.
Так, 11–12 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозується в більшості регіонів, за винятком західних, більшості північних, Вінницької та Запорізької областей.
13 липня пожежонебезпечна ситуація збережеться в південних, центральних та Київській областях.
ДСНС закликає громадян бути особливо обережними з вогнем на відкритій місцевості, не палити суху траву та не розпалювати багаття в лісах.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків у п’ятницю, 11 липня в Україні очікується контрастна погода.
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
На Миколаївщині зенітники знищили 11 "шахедів", — ОВА
11 липня 2025, 08:30Ймовірні зловживання в АРМА: НАБУ перевірить зв'язки із Стефанішиною
11 липня 2025, 08:24На Прикарпатті на березі річки знайшли артилерійський снаряд
11 липня 2025, 08:15Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: виникли пожежі, пошкоджене сільгосппідприємство
11 липня 2025, 07:55Сім ударів БпЛА по Чугуєву: пошкоджено лікарню, є постраждала
11 липня 2025, 07:43Російські війська атакували Запорізький район: поранений чоловік
11 липня 2025, 07:33Ранковий удар по Харкову: дрон влучив у житловий будинок, є поранені
11 липня 2025, 07:13Укрзалізниця розширила перелік поїздів із жіночими купе
11 липня 2025, 07:10З України намагалися вивезти старовинну ікону Ісуса Христа
11 липня 2025, 06:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні