Синоптики попереджають: 11–13 липня в Україні – небезпека масштабних пожеж

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У найближчі дні в Україні очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. У зоні ризику – південні та центральні області

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,

передає RegioNews.

Так, 11–12 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозується в більшості регіонів, за винятком західних, більшості північних, Вінницької та Запорізької областей.

13 липня пожежонебезпечна ситуація збережеться в південних, центральних та Київській областях.

ДСНС закликає громадян бути особливо обережними з вогнем на відкритій місцевості, не палити суху траву та не розпалювати багаття в лісах.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків у п’ятницю, 11 липня в Україні очікується контрастна погода.