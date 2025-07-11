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11 липня 2025, 07:29

Синоптики попереджають: 11–13 липня в Україні – небезпека масштабних пожеж

11 липня 2025, 07:29
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У найближчі дні в Україні очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. У зоні ризику – південні та центральні області

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,
передає RegioNews.

Так, 11–12 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозується в більшості регіонів, за винятком західних, більшості північних, Вінницької та Запорізької областей.

13 липня пожежонебезпечна ситуація збережеться в південних, центральних та Київській областях.

ДСНС закликає громадян бути особливо обережними з вогнем на відкритій місцевості, не палити суху траву та не розпалювати багаття в лісах.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків у п’ятницю, 11 липня в Україні очікується контрастна погода.

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