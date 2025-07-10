У Сухопутних військах відреагували на смерть мобілізованого жителя Закарпаття

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це Сухопутні війська ЗС України повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Командування Сухопутних військ висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця Шебештеня Йосипа Йосиповича, який проходив службу у складі одного з підрозділів Збройних Сил України. Ми глибоко співпереживаємо втраті кожного воїна, який поповнив лави Збройних Сил України, щоб захистити свою державу від повномасштабної агресії", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці червня він самовільно залишив розташування військової частини без зброї що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування. Після цього чоловік звернувся до медичного закладу, де у нього було встановлено діагноз: гостра реакція на стрес та проведено госпіталізацію.

"Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, на початку липня загинув командир 110 окремої механізованої бригади.