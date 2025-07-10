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10 июля 2025, 21:13

В Сухопутных войсках отреагировали на смерть мобилизованного жителя Закарпатья

10 июля 2025, 21:13
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Сухопутных войсках дали разъяснения по поводу смерти мобилизованного закарпатца Иосифа Шебештеня

Как передает RegioNews, об этом Сухопутные войска ВС Украины сообщили на своей странице в Фейсбуке.

"Командование Сухопутных войск выражает искреннее соболезнование родным и близким погибшего военнослужащего Шебештеня Иосифа Иосифовича, который проходил службу в составе одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. Мы глубоко сопереживаем потери каждого воина, который пополнил ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы защитить свое государство от полномасштабной агрессии", - говорится в сообщении.

В конце июня он самовольно покинул расположение воинской части без оружия, что зафиксировано в официальном акте служебного расследования. После этого мужчина обратился в медицинское учреждение, где у него был установлен диагноз: острая реакция на стресс и госпитализация.

"Вывод судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что причиной наступившей 06.07.2025 года смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, без признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии", - подытожили в ведомстве.

Напомним, в начале июля погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады.

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