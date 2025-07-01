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Про це повідомляє бригадний генерал Сергій Собко, передає RegioNews.

1 липня загинув командир 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, полковник Сергій Захаревич. За словами генерала Сергія Собка, у героя лишились дружина та троє дітей.

"Ти казав, що вдача зрадлива, вона тобі зраджувала часто, давала багато випробувань, але ти ніколи не ламався, рухався вперед незважаючи ні на що", - пише геерал Сергій Собко.

Довідка. Сергій Захаревич — випускний Одеського інституту Сухопутних військ. З 2010 року він був командувачем розвідувальної роти 1-ї танкової бригади, а згодом обіймав посаду заступника командира 33-ї механізованої бригади. У лютому 2025 року він став командиром 110-ї окремої механізованої бригади. Полковника відзначили орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2015) та ІІ ступеня (2022).