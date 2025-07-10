06:40  10 липня
На Прикарпатті безпілотник виявив посеред озера тіло людини
04:35  10 липня
На Хмельниччині блискавка влучила в Дім молитви: вогонь знищив будівлю
03:35  10 липня
На Рівненщині в колодязі виявили тіло безвісти зниклого чоловіка
UA | RU
UA | RU
10 липня 2025, 07:48

Синоптики попереджають про сильні дощі: де вируватиме негода

10 липня 2025, 07:48
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У четвер, 10 липня, в низці регіонів України прогнозуються стихійні метеорологічні явища

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,
передає RegioNews.

Зазначається, що у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях очікуються значні дощі з кількістю опадів від 15 до 30 мм, а також грози. Тут оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Водночас у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях прогнозують сильні дощі з кількістю опадів від 40 до 80 мм. Для цих регіонів встановлено ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.

Місцева влада закликає мешканців бути уважними, обережними на дорогах та дотримуватися рекомендацій рятувальних служб.

Нагадаємо, на Львівщині очевидці зафіксували потужний смерч. Метеорологи наголошують, що подібні атмосферні явища трапляються на заході України вкрай рідко, але останніми роками стали фіксуватися частіше.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Синоптики Дощі попередження Укргідрометцентр липень
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
Ворожий удар по Києву: кількість постраждалих зростає, зруйновано медзаклад
10 липня 2025, 08:05
Нічні удари по Херсону: поранені 6 мирних жителів
10 липня 2025, 07:30
Київщина під обстрілом: є поранений, пошкоджені будинки у чотирьох районах
10 липня 2025, 07:23
Масована атака на Київ: двоє загиблих, 13 поранених
10 липня 2025, 07:08
На Франківщині поліцейський врятував дитину, яка подавилася цукеркою в храмі
10 липня 2025, 07:05
На Прикарпатті безпілотник виявив посеред озера тіло людини
10 липня 2025, 06:40
Україна та Іспанія: в мережі порівняли ціни на продукти
10 липня 2025, 06:20
Сили оборони отримали тренувальний комплект, що економить боєприпаси
10 липня 2025, 06:10
На Півдні прикордонники завдали нищівних ударів по техніці росіян
10 липня 2025, 05:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »