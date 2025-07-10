Синоптики попереджають про сильні дощі: де вируватиме негода

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У четвер, 10 липня, в низці регіонів України прогнозуються стихійні метеорологічні явища

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,

передає RegioNews.

Зазначається, що у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях очікуються значні дощі з кількістю опадів від 15 до 30 мм, а також грози. Тут оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Водночас у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях прогнозують сильні дощі з кількістю опадів від 40 до 80 мм. Для цих регіонів встановлено ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.

Місцева влада закликає мешканців бути уважними, обережними на дорогах та дотримуватися рекомендацій рятувальних служб.

Нагадаємо, на Львівщині очевидці зафіксували потужний смерч. Метеорологи наголошують, що подібні атмосферні явища трапляються на заході України вкрай рідко, але останніми роками стали фіксуватися частіше.