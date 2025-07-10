фото: Metinvest

Про це повідомляє METINVEST, передає RegioNews.

Державне агентство відновлення України спільно з Групою Метінвест представили модульне сталеве укриття під назвою "Цитадель". Йдеться про циліндричні конструкції, які встановлюються на глибину до 5 метрів на шкільних подвір’ях або поруч із навчальними закладами. Один модуль розрахований на 48 осіб, а за потреби їх можна об’єднувати в більші укриття.

"Цитадель" має повністю автономну інфраструктуру: усередині передбачено вентиляцію, освітлення, санвузол, місця для сидіння і навіть для сну. Такі укриття витримують обстріли та не потребують зовнішніх джерел живлення чи водопостачання. За словами розробників, монтаж займає лише кілька днів, а самі модулі можна встановлювати не лише в школах, а й у лікарнях, житлових кварталах чи навіть поблизу промислових об’єктів у прифронтових регіонах.

Розробкою займається Метінвест, який вже має досвід у виробництві сталевих "криївок" для військових цілей - зокрема, підземних шпиталів, командних пунктів і захищених пунктів управління. Представники компанії наголошують, що масштабування такого підходу для цивільних об’єктів - це вклад у безпеку та збереження життя українських дітей.

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