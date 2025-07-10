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Про це повідомляє Національна Асоціація Добувної Промисловості України, передає RegioNews.

Завод, який діяв ще з 1934 року, розташований на найбільшому родовищі графітових руд у країні та вважається одним із найбільших у світі. Причинами зупинки стали воєнна ситуація та економічний тиск, зокрема тарифи, які встановлюють державні монополії.

На цьому фоні в галузі зростає занепокоєння щодо подальшої долі інших добувних підприємств. Під загрозою опинилися компанії, які можуть не витримати нових змін до Податкового кодексу. Зокрема, голова парламентського комітету з питань податкової політики пропонує суттєво підвищити ставку земельного податку для видобувних підприємств - більш ніж удвічі.

Наразі добувні компанії вже сплачують кілька видів платежів за користування землею: податок на прибуток (18%), ренту за користування надрами, плату за розміщення промислових відходів та земельний податок. Додаткове податкове навантаження може виявитися критичним для галузі, яка й без того функціонує в умовах високих ризиків через війну.

Раніше повідомлялося, бізнес закликає владу призначити переможця конкурсу на главу БЕБ, - звернення.