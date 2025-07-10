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10 июля 2025, 17:53

Школьные укрытия нового типа: в Украине разработали стальные "Цитадели" для защиты детей

10 июля 2025, 17:53
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фото: Metinvest
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На международной конференции Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме был презентован новый проект для безопасности украинских школьников

Об этом сообщает METINVEST, передает RegioNews.

Государственное агентство восстановления Украины совместно с Группой Метинвест представили модульное стальное укрытие под названием "Цитадель". Речь идет о цилиндрических конструкциях, которые устанавливаются на глубину до 5 метров на школьных дворах или рядом с учебными заведениями. Один модуль рассчитан на 48 человек, а при необходимости их можно объединять в большие укрытия.

Підземне укриттяПідземне укриття

"Цитадель" имеет полностью автономную инфраструктуру: внутри предусмотрена вентиляция, освещение, санузел, места для сидения и даже для сна. Такие укрытия выдерживают обстрелы и не требуют внешних источников питания или водоснабжения. Согласно информации от разработчиков, монтаж занимает всего несколько дней, а сами модули можно устанавливать не только в школах, но и в больницах, жилых кварталах или даже вблизи промышленных объектов в прифронтовых регионах.

Разработкой занимается Метинвест, уже имеющий опыт в производстве стальных "крыивок" для военных целей - в частности, подземных госпиталей, командных пунктов и защищенных пунктов управления. Представители компании отмечают, что масштабирование такого подхода для гражданских объектов – это вклад в безопасность и сохранение жизни украинских детей.

Ранее сообщалось об образовании "под землей": в Запорожье строят еще одну " подземную" школу.

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