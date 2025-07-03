Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі восени відкриє двері ще одна підземна школа. Там зможуть навчатися близько тисячі дітей

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запоріжжі триває будівництво протирадіаційного укриття для учнів Дніпровського району. Очікується, що "підземна школа" прийме учнів уже восени цього року. Заклад розрахований на одночасне перебування там 500 учнів. Навчатися зможуть близько 1 000 дітей.

Зараз вже облаштували нижню плиту з монолітного залізобетону товщиною 800 мм. Також зводять армокаркаси стін укриття. Скоро будівельники почнуть бетонування.

За словами голова Запорізької ОВА, у Запоріжжі вже є дев'ять "підземних шкіл". Ще 14 протирадіаційних укриттів перебувають на стадії будівництва. Для ще двох навчальних закладів визначають підрядника.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині запрацював перший в Україні мобільний дитячий садок. Мета проєкту забезпечити для дітей комфортне та безпечне середовище для розвитку навіть під час війни. Першою локацією стала кімната у школі Сурсько-Литовської громади, яка одночасно є захищеним укриттям.