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Об этом сообщает Национальная Ассоциация Добывающей Промышленности Украины, передает RegioNews.

Завод, действовавший еще с 1934 года, расположен на крупнейшем месторождении графитовых руд в стране и считается одним из самых больших в мире. Причинами остановки стали военная ситуация и экономическое давление, в том числе тарифы, устанавливаемые государственными монополиями.

На этом фоне в отрасли растет обеспокоенность по поводу дальнейшей судьбы других добывающих предприятий. Под угрозой оказались компании, которые не могут выдержать новых изменений в Налоговом кодексе. В частности, глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики предлагает существенно повысить ставку земельного налога для добывающих предприятий - более чем вдвое.

В настоящее время добывающие компании уже платят несколько видов платежей за пользование землей: налог на прибыль (18%), ренту за пользование недрами, плату за размещение промышленных отходов и земельный налог. Дополнительная налоговая нагрузка может оказаться критической для отрасли, которая и без того функционирует в условиях высоких рисков из-за войны войны.

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