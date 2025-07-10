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10 июля 2025, 17:33

В Украине остановилось единственное предприятие по добыче графита

10 июля 2025, 17:33
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фото: соцсети
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Единственное в Украине предприятие по добыче природного графита - "Завалловский графит" - прекратило свою работу

Об этом сообщает Национальная Ассоциация Добывающей Промышленности Украины, передает RegioNews.

Завод, действовавший еще с 1934 года, расположен на крупнейшем месторождении графитовых руд в стране и считается одним из самых больших в мире. Причинами остановки стали военная ситуация и экономическое давление, в том числе тарифы, устанавливаемые государственными монополиями.

На этом фоне в отрасли растет обеспокоенность по поводу дальнейшей судьбы других добывающих предприятий. Под угрозой оказались компании, которые не могут выдержать новых изменений в Налоговом кодексе. В частности, глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики предлагает существенно повысить ставку земельного налога для добывающих предприятий - более чем вдвое.

В настоящее время добывающие компании уже платят несколько видов платежей за пользование землей: налог на прибыль (18%), ренту за пользование недрами, плату за размещение промышленных отходов и земельный налог. Дополнительная налоговая нагрузка может оказаться критической для отрасли, которая и без того функционирует в условиях высоких рисков из-за войны войны.

Ранее сообщалось, бизнес призывает власти назначить победителя конкурса на главу БЭБ, – обращение.

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