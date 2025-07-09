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09 липня 2025, 16:50

Бізнес закликає владу призначити переможця конкурсу на главу БЕБ, - звернення

09 липня 2025, 16:50
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фото: ілюстративне
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Українська Рада Бізнесу звернулася до президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, першого віцепрем’єра - міністра економіки Юлії Свириденко та міністра фінансів Сергія Марченка з проханням дотримуватися міжнародних зобов’язань і забезпечити прозоре призначення керівника Бюро економічної безпеки України

Про це повідомляє Українська Рада бізнесу, передає RegioNews.

У зверненні, підписаному представниками 124 бізнес-асоціацій, які об’єднують понад 27 тисяч підприємств, зазначається, що бізнес довго підтримував ідею створення єдиного органу для боротьби з економічними злочинами, який захищав би доброчесних підприємців від надмірного тиску. БЕБ, створене у 2019 році, спочатку викликало підтримку, але за чотири роки діяльність значно відрізняється від початкової концепції.

Підкреслюється важливість реформування БЕБ та формування нового керівництва на засадах прозорості, професіоналізму й доброчесності. Ключовою гарантією прозорості конкурсу стало залучення міжнародних експертів із вирішальним голосом, що вселяло надію на реальні зміни.

Рішення Кабміну від 7 липня 2025 року про відхилення обраного кандидата викликало занепокоєння у бізнесу.

"Підстави для відхилення кандидатури залишаються непрозорими, а використання аргументів національної безпеки без оприлюднення матеріалів виглядає як інструмент адміністративно-політичного втручання і спроба зберегти неформальний контроль над діяльністю БЕБ", - йдеться у зверненні.

Вказується на необхідність виконання пункту 26 Додатку І Меморандуму з МВФ, що передбачає призначення директора БЕБ до кінця липня 2025 року. Це важливо для збереження довіри міжнародних партнерів і отримання фінансової підтримки в умовах війни.

Українська Рада Бізнесу висуває три основні вимоги:

  • забезпечити максимальну прозорість остаточного рішення конкурсу та оприлюднити документи, які стали підставою для відхилення кандидата;
  • підтвердити відданість принципам відкритості, доброчесності та неупередженості при конкурсах;
  • призначити керівника БЕБ, обраного конкурсною комісією, не пізніше кінця липня 2025 року відповідно до Закону №3840-IX.

Раніше повідомлялося, Уряд вирішив не виконувати закон про Бюро економічної безпеки і відмовився призначати очільника відомства.

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