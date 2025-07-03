20:29  03 липня
Внаслідок атаки РФ загинув працівник Полтавської ОВА
17:18  03 липня
Завтра в Україні прогнозують спеку до +35 градусів
16:38  03 липня
У Луганську підірвали відомого колаборанта та колишнього мера міста
UA | RU
UA | RU
03 липня 2025, 23:55

Помстився за цибулю: у Харкові судили чоловіка, який прив'язав крадія до стовпа на ринку

03 липня 2025, 23:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Харкові чоловік вирішив самостійно покарати крадія на ринку. Проте в результаті за цей самосуд реальний вирок отримав саме він

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У березні 2025 року чоловік примотав іншого відвідувача Кінного ринку до стовпа. Це сталось тому, що він вирішив, що ця людина вкрала мішок цибулі. Тому він вирішив "провчити крадія". Відео з приниженням він опублікував в інтернеті.

Потерпілий зазнав моральних страждань. Зокрема, відчуття приниження і страху. Обвинувачений все ж розкаявся за свій вчинок, і суд це врахував: йому призначили три роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.

Нагадаємо, на Одещині інший чоловік теж вирішив помститися. Він через образу підпалив автобус та вантажівку односельця.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область самосуд крадіжка
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
Епічна детонація: дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля Харцизька
04 липня 2025, 00:15
Шукав квартиру - став жертвою аферистів: на Житомирщині хлопця "розвели" інтернет-шахраї
03 липня 2025, 23:45
У Харкові відправили за ґрати чоловіка, який ґвалтував 12-річну і погрожував їй ножем
03 липня 2025, 23:30
В Україні виробники сиру раптово змінили ціни
03 липня 2025, 23:15
У Полтаві зросла кількість поранених після атаки росіян
03 липня 2025, 22:29
У небі над Україною майже 100 "Шахедів"
03 липня 2025, 22:18
Стало відомо, скільки дітей досі залишається у зоні бойових дій на Донеччині
03 липня 2025, 21:49
Освіта "під землею": у Запоріжжі будують ще одну "підземну" школу
03 липня 2025, 21:46
Притулу помітили з годинником вартістю майже 200 000 грн
03 липня 2025, 21:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »