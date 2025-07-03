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У Харкові чоловік вирішив самостійно покарати крадія на ринку. Проте в результаті за цей самосуд реальний вирок отримав саме він

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У березні 2025 року чоловік примотав іншого відвідувача Кінного ринку до стовпа. Це сталось тому, що він вирішив, що ця людина вкрала мішок цибулі. Тому він вирішив "провчити крадія". Відео з приниженням він опублікував в інтернеті.

Потерпілий зазнав моральних страждань. Зокрема, відчуття приниження і страху. Обвинувачений все ж розкаявся за свій вчинок, і суд це врахував: йому призначили три роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.

Нагадаємо, на Одещині інший чоловік теж вирішив помститися. Він через образу підпалив автобус та вантажівку односельця.