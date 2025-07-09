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09 июля 2025, 16:50

Бизнес призывает власть назначить победителя конкурса на главу БЭБ, - обращение

09 июля 2025, 16:50
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Фото: иллюстративное
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Украинский Совет Бизнеса обратился к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмигалю, первому вицепремьеру - министру экономики Юлии Свириденко и министру финансов Сергею Марченко с просьбой соблюдать международные обязательства и обеспечить прозрачное назначение руководителя Бюро экономической безопасности Украины

Об этом сообщает Украинский Совет бизнеса, передает RegioNews.

В обращении, подписанном представителями 124 бизнес-ассоциаций, объединяющими более 27 тысяч предприятий, отмечается, что бизнес долго поддерживал идею создания единого органа для борьбы с экономическими преступлениями, который защищал бы добродетельных предпринимателей от чрезмерного давления. БЭБ, созданное в 2019 году, поначалу вызывало поддержку, но за четыре года деятельность значительно отличается от первоначальной концепции.

Подчеркивается важность реформирования БЭБ и формирования нового руководства на основе прозрачности, профессионализма и добродетели. Ключевой гарантией прозрачности конкурса стало привлечение международных экспертов с решающим голосом, что вселяло надежду на реальные перемены.

Решение Кабмина от 7 июля 2025 года про отклонение избранного кандидата вызвало беспокойство у бизнеса.

"Основания для отклонения кандидатуры остаются непрозрачными, а использование аргументов национальной безопасности без обнародования материалов выглядит как инструмент административно-политического вмешательства и попытка сохранить неформальный контроль над деятельностью БЭБ", - говорится в обращении.

Указывается на необходимость выполнения пункта 26 Приложения I Меморандума по МВФ, предусматривающего назначение директора БЭБ до конца июля 2025 года. Это важно для сохранения доверия международных партнеров и получения финансовой поддержки в условиях войны.

Украинский Совет Бизнеса выдвигает три основных требования:

  • обеспечить максимальную прозрачность окончательного решения и обнародовать документы, которые стали основанием для отклонения кандидата;
  • подтвердить приверженность принципам открытости, добродетели и беспристрастности при конкурсах;
  • назначить руководителя БЭБ, избранного конкурсной комиссией, не позднее конца июля 2025 согласно Закону №3840-IX.

Ранее сообщалось, Правительство решило не выполнять закон о Бюро экономической безопасности и отказалось назначать главу ведомства.

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