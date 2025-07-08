Україна завтра буде однією з найспекотніших країн у Європі
Подекуди стовпчики термометрів підіймуться до +39 градусів
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині температура повітря становитиме +21…+28 градусів.
Водночас на сході, півдні та у більшості центральних областей очікується +33…+39 градусів. спекотно буде і на Півночі.
Дощі та грози через діяльність циклону та атмосферного фронту пройдуть 9-го липня на заході, півночі та на Вінниччині.
У Києві завтра - спека, +30…+33 градуси.
"Спека послабне 11-12 липня", - підсумувала Н.Діденко.
Нагадаємо, раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо.
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