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08 липня 2025, 12:20

У Дніпрі обмежили рух вантажівок через спеку понад +28°C

08 липня 2025, 12:20
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фото: ілюстративне
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У Дніпрі в умовах спеки впровадили обмеження для важковагового транспорту, щоб уникнути пошкодження дорожнього покриття

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі тимчасово обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту у зв’язку зі спекою. Рішення ухвалено з метою збереження асфальтного покриття, яке особливо вразливе до деформацій у період високих температур. Обмеження починає діяти, коли повітря прогрівається до +28°C і вище.

Під заборону потрапляють транспортні засоби фактичною масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіям рекомендують утриматися від поїздок у денний період та перечекати спеку на спеціально облаштованих стоянках. Такі місця доступні на смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об'єктів дорожнього сервісу.

Водночас для окремих категорій транспорту діють винятки. Рух дозволено спеціалізованим автомобілям, що залучені до ліквідації надзвичайних ситуацій. Також обмеження не стосуються машин, які перевозять небезпечні або швидкопсувні вантажі, живих тварин, військову техніку, товари подвійного призначення та майно, що використовується для потреб оборони.

Нагадаємо, подібні обмеження є стандартною практикою в багатьох містах України у літній період.

Раніше повідомлялося, завтра в Україні очікується спека до +36 градусів.

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Дніпро вантажівка Спека дорога обмеження руху транспорт
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