Украина завтра будет одной из самых жарких стран в Европе

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Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в западных областях, на Житомирщине, Винницкой области температура воздуха будет составлять +21…+28 градусов.

В то же время, на востоке, юге и в большинстве центральных областей ожидается +33…+39 градусов. жарко будет и на Севере.

Дожди и грозы через деятельность циклона и атмосферного фронта пройдут 9 июля на западе, севере и Винницкой области.

В Киеве завтра – жара, +30…+33 градуса.

"Жара ослабнет 11-12 июля", - подытожила Н.Диденко.

Напомним, ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето.