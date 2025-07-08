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08 липня 2025, 15:18

У Херсоні двоє ексзалізничників відповідатимуть у суді за співпрацю з окупантами

08 липня 2025, 15:18
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Фото: Державне бюро розслідувань
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Двом колишнім працівникам "Укрзалізниці" загрожує суд за співпрацю з окупантами та допомогу в облаштуванні логістики для армії рф у Херсоні

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство щодо двох колишніх працівників залізничної галузі, які під час окупації Херсона перейшли на бік російських військ. Вони сприяли створенню логістичної системи на захопленій залізничній станції для забезпечення армії рф.

ЗрадникиЗрадники

Як повідомляють у ДБР, один із обвинувачених - уродженець Пензенської області росії - разом із напарником працював у регіональному підрозділі "Укрзалізниці". Після захоплення міста чоловіки одразу пішли на співпрацю з окупаційною адміністрацією. Вони не приховували своєї підтримки збройної агресії та відкрито висловлювали прихильність до загарбників.

У подальшому зрадники очолили стрілецький підрозділ так званого "воєнізованого загону охорони залізниці". Їх основним завданням стала охорона вантажів, які росіяни доставляли на станцію "Херсон". Через цей логістичний центр проходили поставки зброї, боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів для військових підрозділів рф.

Раніше повідомлялося, у Луганську підірвали відомого колаборанта та колишнього мера міста.

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Херсон Херсонська область колаборанти зрада окупанти залізниця Укрзализныця суд
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