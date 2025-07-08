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08 липня 2025, 12:07

Через негоду в Європі кілька поїздів до Києва затримуються, - "Укрзалізниця"

08 липня 2025, 12:07
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фото: ілюстративне
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Негода в Європі вплинула на українських пасажирів - кілька рейсів "Укрзалізниці" затримуються більш ніж на 8 годин

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Через сильні зливи та несприятливі погодні умови, які вирували в ніч проти 8 липня в Угорщині та Словаччині, було частково припинено рух поїздів у цих країнах. Це спричинило значні затримки у русі деяких рейсів "Укрзалізниці", які очікували на пересадку пасажирів з-за кордону або перебували в ланцюжку пов’язаних маршрутів.

Станом на 10 годину 50 хвилин вівторка спостерігаються затримки одразу кількох потягів, які прямують до столиці України. Серед них поїзд №749/750 сполученням Відень – Київ, який запізнюється на 8 годин 20 хвилин, а також рейс №27/28 Чоп – Київ, чия затримка перевищує 7 годин. Водночас з Києва до Відня затримується поїзд того ж номеру №749/750 – на 4 години 25 хвилин.

Також затримуються рейси №81/82 Чоп – Київ (+2:06), №9/10 Будапешт - Київ (+1:14) та внутрішній маршрут №95/96 Рахів – Київ (+0:41). Залізничники закликають пасажирів стежити за оновленнями щодо графіку руху та бути уважними під час планування подорожей.

"Укрзалізниця" наразі працює над відновленням графіку та вживає заходів для забезпечення безпеки й комфорту пасажирів у складних погодних умовах.

Раніше повідомлялося, з 11 липня запрацює оновлений регіональний поїзд між Львовом і Хмельницьким.

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