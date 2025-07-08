фото: Укрзализныця

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Укрзализныця завершила модернизацию первого пассажирского вагона, полностью адаптированного к нуждам людей, передвигающихся на колесных креслах. Реконструкция была выполнена на производственной базе в вагонном депо города Бахмач. Все работы продолжались три месяца и проводились силами специалистов УЗ без привлечения посторонних подрядчиков.

Новый вагон стал экспериментальным, но важным шагом в направлении безбарьерности железнодорожного транспорта. Он уже готов к эксплуатации и будет доступен для сервиса групповых перевозок на официальном сайте или в приложении Укрзализныци.

Среди инклюзивных решений - электроподъемник грузоподъемностью до 300 кг, увеличена ширина дверей и проходов, шрифт Брайля на элементах навигации, большая уборная с душем, SOS-кнопкой, местом для хранения костылей и пеленальным столиком. Также вагон оборудован современными розетками, индивидуальным освещением и видеонаблюдением в ключевых зонах. Перед разработкой УЗ консультировалась с общественными организациями, которые занимаются правами людей с инвалидностью.

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