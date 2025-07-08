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08 июля 2025, 14:18

Инклюзивность на рельсах: Укрзализныця презентовала первый безбарьерный вагон

08 июля 2025, 14:18
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фото: Укрзализныця
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Впервые в Украине пассажирский вагон полностью адаптировали под нужды людей с инвалидностью

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Укрзализныця завершила модернизацию первого пассажирского вагона, полностью адаптированного к нуждам людей, передвигающихся на колесных креслах. Реконструкция была выполнена на производственной базе в вагонном депо города Бахмач. Все работы продолжались три месяца и проводились силами специалистов УЗ без привлечения посторонних подрядчиков.

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Новый вагон стал экспериментальным, но важным шагом в направлении безбарьерности железнодорожного транспорта. Он уже готов к эксплуатации и будет доступен для сервиса групповых перевозок на официальном сайте или в приложении Укрзализныци.

Среди инклюзивных решений - электроподъемник грузоподъемностью до 300 кг, увеличена ширина дверей и проходов, шрифт Брайля на элементах навигации, большая уборная с душем, SOS-кнопкой, местом для хранения костылей и пеленальным столиком. Также вагон оборудован современными розетками, индивидуальным освещением и видеонаблюдением в ключевых зонах. Перед разработкой УЗ консультировалась с общественными организациями, которые занимаются правами людей с инвалидностью.

Ранее сообщалось, ЕС выделил 76 млн евро на строительство железной дороги европейского стандарта: какие участки обновят.

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