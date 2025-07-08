На Чернігівщині бойова частина збитого "шахеда" впала в лісі та не вибухнула
Мешканці одного з населених пунктів Чернігівського району виявили у лісовому масиві збитий ворожий ударний БпЛА. Бойову частину дрона, що не здетонувала, знешкодили вибухотехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернігівській області.
Фахівці вибухотехнічної служби поліції успішно вилучили бойову частину безпілотника типу "Shahed 136", а потім транспортували її на спеціально визначений майданчик для подальшого знищення.
Нагадаємо, раніше житель Запоріжжя знайшов бойову частину ударного дрона типу "Shahed", який впав у Дніпро та не вибухнув.
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