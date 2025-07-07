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07 июля 2025, 15:12

НБУ выпустил памятную монету номиналом 5 гривен в честь дрона Vampire

07 июля 2025, 15:12
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фото: НБУ
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Дрон Vampire стал первым беспилотником, в честь которого выпущена памятная монета в Украине

Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает RegioNews.

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 5 гривен. Ее посвятили боевому беспилотнику Vampire, который по праву считается одним из самых эффективных дронов-бомберов, находящихся на вооружении Вооруженных сил Украины. Монета выпущена по случаю третьей годовщины первого боевого полета этого аппарата.

НБУНБУ

Vampire активно используется на передовой и стал настоящей легендой среди украинских военных. Его технические характеристики позволяют точно поражать цели в глубоком тылу врага.

Новая монета изготовлена из нейзильбера. Она входит в серию "Вооруженные Силы Украины", призванную отметить ключевые образцы вооружения, проявившие себя на поле боя с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, больше не 1 июня: в Украине официально перенесен День защиты детей.

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НБУ монета дрон Vampire ВСУ памятная монета
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