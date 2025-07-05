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05 липня 2025, 16:06

Українцям можуть дозволити працювати чотири дні на тиждень

05 липня 2025, 16:06
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Україні розглядають можливість запровадження чотириденного робочого тижня, але за певних умов

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив народний депутат, голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає RegioNews.

За його словами, існують два варіанти: збереження 40-годинного робочого тижня, але розподіленого на чотири дні, або ж опційна домовленість між працівником і роботодавцем про інші умови.

"На період війни це не можна робити обов’язковим. Все ж таки роботодавець має це питання вирішувати з трудовим колективом", — додав Гетманцев.

Водночас за погодженням між бізнесом і працівниками такий режим роботи можуть запровадити й під час воєнного стану.

Чотириденний робочий тиждень: досвід інших країн

У Бельгії, Ірландії, Новій Зеландії та Японії вже проходили експерименти із чотириденним робочим тижнем, які показали позитивні результати щодо продуктивності та задоволеності працівників.

У багатьох країнах цей формат застосовується на добровільних засадах.

Нагадаємо, в Україні посилять контроль за оголошеннями про вакансії. Особливу увагу приділятимуть виявленню дискримінаційних формулювань, зокрема щодо віку ("до 35 років", "молодий колектив"), статі ("тільки для жінок/чоловіків"), стану здоров’я, раси або етнічного походження.

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Україна українці працевлаштування Гетманцев Данило працівник роботодавці робочий тиждень
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