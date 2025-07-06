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06 липня 2025, 11:50

Верховний Суд відновив діяльність проросійської партії "Наш край", яку очолювали зрадники Деркач і Сальдо

06 липня 2025, 11:50
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фото: khpg.org
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Днями Верховний Суд України скасував заборону проросійської партії "Наш край". Одними з її лідерів були зрадники Андрій Деркач і Володимир Сальдо

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Зазначається, що судді Верховного Суду відновили діяльність партії, негласним лідером якої був зрадник Андрій Деркач.

"Деркач, який втік до рф і став членом верхньої палати парламенту. До того ж членом комітету безпеки і оборони. Іншим членом "Нашого краю" був Володимир Сальдо, який перейшов на бік ворога і зараз очолює окупантську адміністрацію на лівому березі Херсонщини", ― йдеться в повідомленні.

У проросійській партії "Наш край" було багато колишніх "регіоналів" та дрібних чиновників, які пішли на співпрацю з ворогом. Водночас судді Верховного Суду "не побачили в цьому нічого поганого".

"Судді з паспортами рф типу Львова та Сімоненко, судді з підозрою в корупції типу Князєва, судді з незрозумілими статками типу Стефанів, Жукова та Дашутіна. Тепер судді, які відновлюють діяльність відверто проросійської партії. А чи не забагато скандалів навколо ключового суду? Але схоже, що Офіс президента такий Верховний Суд цілком влаштовує, а депутати просувають законопроєкти, які захищають суддів від звільнення", ― заявили в ЦПК.

Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов зазначив, що президент України призначив на пост голови Сумської обласної ВЦА людину сенатора РФ, а також зрадника, який втік та кинув підлеглих та зброю на початку вторгнення на Луганщині. Так Юрій Бутусов охарактеризував Олега Григорова ― нібито агента відомого зрадника Андрія Деркача, який навчався у академії ФСБ у Москві.

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суд Верховний суд партія Наш край Сальдо Володимир Андрій Деркач держзрада зрада
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