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На думку журналіста, якщо Зеленський підпише указ про таке призначення, це може бути небезпечно для Сумської області. Журналіст нагадав, що раніше говорили про Олега Григорова

Про це написав журналіст Юрій Бутусов, передає RegioNews.

Журналіст зазначив, що президент України призначив на пост голови Сумської обласної ВЦК людину сенатора РФ, а також зрадника, який втік та кинув підлеглих та зброю на початку вторгнення на Луганщині. Так Юрій Бутусов охарактеризував Олега Григорова.

Журналіст нагадав, що ще минулого року колишній голова Сумської облради Семен Салатенко писав про те, що Григоров - агент відомого зрадника Андрія Деркача, і що таке "призначення" було схвалено в Москві.

Семен Салатенко, зазначає журналіст, пройшов шлях від солдата до підполковника, командира батальйону, зараз продовжує воювати, чотири рази був поранений у боях. Також він був "відкритим опонентом найвпливовішого у Сумах політика - Андрія Деркача, який навчався у академії ФСБ у Москві".

Салтенко наголошував, що Григорова в 2017 році на посаду заступника начальника поліції Сумської області призначили завдяки зв'язкам Деркача із "Блоком Петра Порошенка", а потім - завдяки владі Зеленського.

"Сергій Лукашов, колишній поліцейский з Луганщини, а нині - командир роти ударних безпілотників ЗСУ, який воює на фронті, написав, що на початку вторгнення Олег Григоров займав посаду начальника поліції Луганської області, але у перший день війни фактично здійснив злочин - самовільно залишив місце служби, втік, кинувши мещканців Луганщини, свої підлеглих, і навіть зброю", - додає Бутусов.

Також, за джерелами Цензор.Нет, Григорова попри зв'язки зі зрадником Деркачем та злочинну бездіяльність під час війни просунули на посаду проросійські агенти в оточенні Зеленського - заступник голови офісу президента Олег Татаров та його бізнес-партнер Андрій Портнов, які контролюють правоохоронну та судову діяльність в Україні. Також джерела вказують, що племінник Григорова є прокурором генеральної прокуратури.

"Якщо Зеленський підпише свій указ по призначенню Григорова, то він остаточно підтвердить, що перетворився на маріонетку в руках Єрмака та Татарова, і взагалі не усвідомлює кого та на які посади він призначає", - наголосив Бутусов.

Нагадаємо, що 15 квітня уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади очільника Сумської ОВА. Раніше мер Конотопа Артем Семеніхін звинувачував його в тому, що він 13 квітня організував нагородження військовослужбовців 117-ї бригади ТрО в конгрес-центрі СумДУ. Тоді сталась ракетна атака. Військові в той момент були в укриттях, натомість постраждали цивільні.