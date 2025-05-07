В Україні контролюватимуть оголошення про вакансії: подробиці
Держпродспоживслужба з 8 травня розпочинає новий напрям роботи – контроль за змістом оголошень про вакансії
Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передає RegioNews.
Йдеться про відстежування дотримання законодавства про рекламу щодо працевлаштування.
Фахівці відомства будуть моніторити усі оголошення, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства. Основна увага приділятиметься:
- виявленню дискримінаційних формулювань — за віком ("до 35 років", "молодий колектив"), статтю ("тільки для жінок/чоловіків"), станом здоров’я, расою чи етнічним походженням;
- фіксації ознак маніпуляцій — перебільшення заробітної плати без уточнення умов, замовчування важливої інформації (наприклад, нічні зміни чи випробувальний термін), використання нечітких або оманливих формулювань.
Нагадаємо, аптеки оштрафували майже на 2 млн грн через завищені ціни на ліки.
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