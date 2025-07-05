Украинцам могут разрешить работать четыре дня в неделю
В Украине рассматривают возможность введения четырехдневной рабочей недели, но при определенных условиях
Об этом в эфире Новости.LIVE заявил народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает RegioNews.
По его словам, существуют два варианта: сохранение 40-часовой рабочей недели, но распределенной на четыре дня, или опционная договоренность между работником и работодателем о других условиях.
"На период войны это нельзя делать обязательным. Все же работодатель должен этот вопрос решать с трудовым коллективом", - добавил Гетманцев.
В то же время, по согласованию между бизнесом и работниками такой режим работы могут ввести и во время военного положения.
Четырехдневная рабочая неделя: опыт других стран
В Бельгии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии уже проходили эксперименты с четырехдневной рабочей неделей, которые показали положительные результаты производительности и удовлетворенности работников.
Во многих странах этот формат применяется на добровольной основе.
Напомним, в Украине усилят контроль за объявлениями о вакансиях. Особое внимание будет уделено выявлению дискриминационных формулировок, в частности, по возрасту ("до 35 лет", "молодой коллектив"), полу ("только для женщин/мужчин"), состоянию здоровья, расы или этнического происхождения.