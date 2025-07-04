У колишнього керівника лісової галузі знайшли незаконні активи на понад 38 млн грн

фото: ДБР

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП «Ліси України»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними правоохоронців, посадовець безпідставно набув майна на суму понад 13 млн грн. Серед активів – елітні автомобілі Porsche Cayenne (2019 року) та Mercedes-Benz (2024 року). У нього виявили й готівку в іноземній валюті на понад 2,5 млн грн, а також витрати без підтверджених джерел доходу на 6 млн грн.

Крім того, чоловік не задекларував активів на понад 25 млн грн. серед них - три квартири у Житомирі, Києві та Одесі.

Колишньому посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, директора однієї з філії ДП "Ліси України" викрили на розкраданні деревини.