У бывшего руководителя лесной отрасли нашли незаконные активы более чем на 38 млн грн
Правоохранители задержали и сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Центрального лесного офиса ГП «Леса Украины»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По данным правоохранителей, чиновник безосновательно приобрел имущество на сумму более 13 млн грн. Среди активов – элитные автомобили Porsche Cayenne (2019) и Mercedes-Benz (2024). У него обнаружили и наличные деньги в иностранной валюте более чем на 2,5 млн грн, а также расходы без подтвержденных источников дохода на 6 млн грн.
Кроме того, мужчина не задекларировал активов более чем на 25 млн грн. среди них – три квартиры в Житомире, Киеве и Одессе.
Бывшему чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, директора одного из филиалов ГП "Леса Украины" разоблачили на хищении древесины.