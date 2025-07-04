У бывшего руководителя лесной отрасли нашли незаконные активы более чем на 38 млн грн

фото: ГБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным правоохранителей, чиновник безосновательно приобрел имущество на сумму более 13 млн грн. Среди активов – элитные автомобили Porsche Cayenne (2019) и Mercedes-Benz (2024). У него обнаружили и наличные деньги в иностранной валюте более чем на 2,5 млн грн, а также расходы без подтвержденных источников дохода на 6 млн грн.

Кроме того, мужчина не задекларировал активов более чем на 25 млн грн. среди них – три квартиры в Житомире, Киеве и Одессе.

Бывшему чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, директора одного из филиалов ГП "Леса Украины" разоблачили на хищении древесины.