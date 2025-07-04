14:15  04 июля
На Центральном мосту в Днепре погиб пешеход: его личность до сих пор не установлена
10:37  04 июля
В Полтаве наказали мужчину, который "сливал" позиции ТЦК в чате
06:10  04 июля
На Львовщине мужчина натолкнулся на забор и свисал головой вниз
UA | RU
UA | RU
04 июля 2025, 14:18

10 лет за решеткой может провести командир 211 бригады, покрывавший издевательство над военнослужащими

04 июля 2025, 14:18
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По данным следствия, командир не реагировал на факты издевательств и пыток над подчиненными.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что с февраля по июль 2024 командир точно знал о фактах пыток и жестокого обращения с военнослужащими со стороны подчиненного офицера, однако не принял никаких мер реагирования.

В частности, старший лейтенант систематически избивал, унижал и пытал подчиненных. Известно, что он сын начальника штаба этой же бригады, который является близким товарищем комбрига. Это могло повлиять на решение командира замолчать преступления и не передавать информацию в правоохранительные органы.

"Вместо защиты прав своих подчиненных командир фактически стал участником преступного бездействия, позволив продолжать пытки и издевательства. Подобные действия представляют не только нарушение законодательства, но и серьезную угрозу внутренней дисциплине Вооруженных сил Украины в условиях вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

Командиру инкриминируют бездействие военной власти в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители завершили расследование в отношении командира 211 бригады, в которой пытали военнослужащих.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР пытки издевательство ответственность
Чиновник Минобороны нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн
04 июля 2025, 14:07
5 лет за решеткой проведет командир ГПСУ, закупивший некачественные шлемы на 36 млн грн
04 июля 2025, 10:13
Задержаны 18 участников преступной группы в Купянске за пытки и похищения украинцев
02 июля 2025, 15:08
Все новости »
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
Спасатели деблокировали тело из разрушенного здания в Святошинском районе Киева
04 июля 2025, 15:10
Военные капелланы ГУР издали Молитвенник украинского разведчика
04 июля 2025, 14:52
Не справился с управлением и уехал в озеро: в Тернопольской области в ДТП погиб 49-летний мужчина
04 июля 2025, 14:38
Масштабный блекаут в Чехии: из-за отключения света остановились метро, транспорт и завод Skoda
04 июля 2025, 14:30
Были в плену более трех лет: Украина и РФ провели очередной обмен пленных
04 июля 2025, 14:19
На Центральном мосту в Днепре погиб пешеход: его личность до сих пор не установлена
04 июля 2025, 14:15
Чиновник Минобороны нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн
04 июля 2025, 14:07
Украинцы – единственные, кто больше всего хотят окончания войны
04 июля 2025, 13:59
Фиктивный "уход" за отцом: одесситы продавали отсрочки от мобилизации
04 июля 2025, 13:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »