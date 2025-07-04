10 лет за решеткой может провести командир 211 бригады, покрывавший издевательство над военнослужащими

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По данным следствия, командир не реагировал на факты издевательств и пыток над подчиненными.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что с февраля по июль 2024 командир точно знал о фактах пыток и жестокого обращения с военнослужащими со стороны подчиненного офицера, однако не принял никаких мер реагирования.

В частности, старший лейтенант систематически избивал, унижал и пытал подчиненных. Известно, что он сын начальника штаба этой же бригады, который является близким товарищем комбрига. Это могло повлиять на решение командира замолчать преступления и не передавать информацию в правоохранительные органы.

"Вместо защиты прав своих подчиненных командир фактически стал участником преступного бездействия, позволив продолжать пытки и издевательства. Подобные действия представляют не только нарушение законодательства, но и серьезную угрозу внутренней дисциплине Вооруженных сил Украины в условиях вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

Командиру инкриминируют бездействие военной власти в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители завершили расследование в отношении командира 211 бригады, в которой пытали военнослужащих.