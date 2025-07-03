Притулу помітили з годинником вартістю майже 200 000 грн
Волонтер Сергій Притула «засвітився» із дорогим ручним годинником
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Harley Quinn.
Елітний наручний годинник коштує понад 180 тисяч гривень.
Зазначимо, Omega — це компанія-виробник елітних швейцарських годинників.
Раніше Сергій Притула похвалився сином-випускником. Хлопець закінчив школу з відзнакою.
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