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03 липня 2025, 21:39

Притулу помітили з годинником вартістю майже 200 000 грн

03 липня 2025, 21:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Волонтер Сергій Притула «засвітився» із дорогим ручним годинником

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Harley Quinn.

Елітний наручний годинник коштує понад 180 тисяч гривень.

Зазначимо, Omega — це компанія-виробник елітних швейцарських годинників.

Раніше Сергій Притула похвалився сином-випускником. Хлопець закінчив школу з відзнакою.

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