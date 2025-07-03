Притула был замечен с часами стоимостью почти 200 000 грн
Волонтер Сергей Притула «засветился» с дорогими ручными часами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал Harley Quinn.
Элитные наручные часы стоят более 180 тысяч гривен.
Отметим, Omega – это компания-производитель элитных швейцарских часов.
Ранее Сергей Притула похвастался сыном-выпускником. Парень окончил школу с отличием.
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