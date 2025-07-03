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03 липня 2025, 20:33

Заробляв гроші і віддавав на допомогу маленьким українцям: Зеленський вручив нагороду 11-річному волонтеру з Данії

03 липня 2025, 20:33
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Фото: скрін
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Володимир Зеленський відзначив нагородою 11-річного волонтера з Данії. Хлопчик віддавав зароблені кошти на допомогу дітям в Україні

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

У Данії президент України вручив відзнаку "Майбутнє України" 11-річному волонтеру Єнсу Фогу Томсену. Хлопчик з минулого року власноруч робить великодні прикраси: з продажу цих сувенірів він зібрав понад 34 данських крон та придбав шкільні рюкзаки та приладдя для українських дітей, які постраждали від війни.

"Єнс став першим іноземцем, який отримав цю нагороду. Завжди будемо вдячні всім, хто щиро співпереживає нашим людям і допомагає Україні. Дуже вдячний Єнсу – від усіх наших людей, від українських дітей", - написав Зеленський.

Нагадаємо, за даними Офісу генерального прокурора, станом на травень 2025 року в Україні внаслідок російської агресії загинули 630 дітей. Понад 1 960 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загалом 2 590 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

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