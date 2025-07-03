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Про це у своєму дописі зазначив очільник країни, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання важливої угоди зі США, яка дозволить масово виробляти безпілотні літальні апарати, зокрема дрони-перехоплювачі, вже у 2025 році. Так, партнером України стала американська компанія Swift Beat, і за планом цього року має бути виготовлено сотні тисяч дронів.

"Підписано угоду із сильною американською компанією Swift Beat. І йдеться про сотні тисяч дронів уже цього року та можливість значно масштабувати виробництво наступного року", — написав Зеленський.

За його словами, серед вироблених апаратів будуть перехоплювачі, призначені для знищення ворожих дронів і ракет, квадрокоптери для розвідки та коригування вогню, а також ударні далекобійні безпілотники. Вся ця техніка спрямована на виконання оборонних завдань та захист життя українців.

Головний акцент у пості Зеленського зроблено саме на дронах-перехоплювачах, які вже довели свою ефективність в Україні. Президент підкреслив:

"Дуже розраховуємо на збиття "шахедів" у великій кількості. Це хороший початок працювати в цьому напрямі".

Також він додав, що деякі українські виробники отримають доступ до відповідних технологій, що сприятиме швидшому збільшенню масштабів виробництва.

Ця угода відкриває нові можливості для посилення обороноздатності України.

Раніше повідомлялося, Україна створила унікальні перехоплювачі для знищення "Шахедів".