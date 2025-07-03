19:39  03 липня
У Києві під час тривоги цiни на таксі "злетіли до небес"
17:18  03 липня
Завтра в Україні прогнозують спеку до +35 градусів
16:38  03 липня
У Луганську підірвали відомого колаборанта та колишнього мера міста
UA | RU
UA | RU
03 липня 2025, 18:30

Розраховуємо на збиття "шахедів" у великій кількості, - Володимир Зеленський

03 липня 2025, 18:30
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

В Україні розпочинається масштабне виробництво дронів-перехоплювачів для протидії ворожим безпілотникам

Про це у своєму дописі зазначив очільник країни, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання важливої угоди зі США, яка дозволить масово виробляти безпілотні літальні апарати, зокрема дрони-перехоплювачі, вже у 2025 році. Так, партнером України стала американська компанія Swift Beat, і за планом цього року має бути виготовлено сотні тисяч дронів.

"Підписано угоду із сильною американською компанією Swift Beat. І йдеться про сотні тисяч дронів уже цього року та можливість значно масштабувати виробництво наступного року", — написав Зеленський.

За його словами, серед вироблених апаратів будуть перехоплювачі, призначені для знищення ворожих дронів і ракет, квадрокоптери для розвідки та коригування вогню, а також ударні далекобійні безпілотники. Вся ця техніка спрямована на виконання оборонних завдань та захист життя українців.

Головний акцент у пості Зеленського зроблено саме на дронах-перехоплювачах, які вже довели свою ефективність в Україні. Президент підкреслив:

"Дуже розраховуємо на збиття "шахедів" у великій кількості. Це хороший початок працювати в цьому напрямі".

Також він додав, що деякі українські виробники отримають доступ до відповідних технологій, що сприятиме швидшому збільшенню масштабів виробництва.

Ця угода відкриває нові можливості для посилення обороноздатності України.

Раніше повідомлялося, Україна створила унікальні перехоплювачі для знищення "Шахедів".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шахед Київ атака Україна безпілотники оборона угода США
У Києві викрили чоловіка, який обіцяв військовозобов'язаному "тур" у Молдову
03 липня 2025, 17:57
У ТЦК пояснили, як працює система штрафів для військовозобов’язаних
03 липня 2025, 14:53
Пішла з життя відома українська акторка Тетяна Шеліга
03 липня 2025, 14:49
Всі новини »
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
У Києві під час тривоги цiни на таксі "злетіли до небес"
03 липня 2025, 19:39
Розвідувальний дрон майже 40 хвилин кружляв над Києвом: експерти попереджають про загрозу нових атак
03 липня 2025, 19:36
Побачив кохану з іншим: на Київщині засудили чоловіка, який до смерті забив знайомого
03 липня 2025, 19:26
На Волині депутат обласної ради "наживався" на схемі для ухилянтів
03 липня 2025, 19:16
ЄС виділив 76 млн євро на будівництво залізниці європейського стандарту: які ділянки оновлять
03 липня 2025, 19:13
На Закарпатті забудовника змусили відшкодувати понад 4 млн грн податків
03 липня 2025, 19:08
Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини: загинув чоловік, пошкоджено десятки будинків
03 липня 2025, 18:59
У трагічній ДТП загинув відомий футболіст ФК Ліверпуль: без батька лишились троє дітей
03 липня 2025, 18:37
У Києві водій, який вдарив співачку Матвієнко, отримав підозру: що йому загрожує
03 липня 2025, 18:23
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »