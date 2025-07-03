Пішла з життя відома українська акторка Тетяна Шеліга

фото: Facebook.com/sheligatatyana

3 липня на 77-му році життя пішла з життя українська акторка театру й кіно, заслужена артистка України Тетяна Шеліга

Про це повідомила її донька Анастасія Савицька-Шеліга у Facebook, передає RegioNews.

Раніше вона розповідала, що її мама перебувала у критичному стані. У 2022 році Тетяна Шеліга перенесла дві складні операції на серці та попереку.

З квітня цього року стан її здоров'я значно погіршився, через болі в спині вона майже весь час була прикутa до ліжка. За нею доглядали донька та онуки.

"Дату і час прощання повідомлю пізніше", — зазначила донька акторки.

Довідка: Тетяна Шеліга народилася в Києві, здобула театральну освіту в Москві.

Протягом 24 років була акторкою Севастопольського театру російської драми, а з 1995 по 2010 рік працювала в Київському академічному театрі імені Лесі Українки.

У 1997 році була номінована на престижну театральну премію "Київська пектораль" за роль Клотільди у виставі "Фердінандо".

Тетяна Шеліга зіграла понад десятки ролей у кіно та серіалах, серед яких "Коли ми вдома", "Центральна лікарня", "За двома зайцями", "П'ять хвилин до метро" та інші.