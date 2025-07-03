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Об этом в своем сообщении отметил Глава государства, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании важного соглашения с США, которое позволит массово производить беспилотные летательные аппараты, в том числе дроны-перехватчики, уже в 2025 году. Так, партнером Украины стала американская компания Swift Beat, и по плану в этом году должно быть изготовлено сотни тысяч дронов.

"Подписано соглашение с сильной американской компанией Swift Beat. И речь идет о сотнях тысяч дронов уже в этом году и возможности значительно масштабировать производство в следующем году", - написал Зеленский.

Согласно его словам, среди производимых аппаратов будут перехватчики, предназначенные для уничтожения вражеских дронов и ракет, квадрокоптеры для разведки и корректировки огня, а также ударные дальнобойные беспилотники. Вся эта техника направлена на выполнение оборонных задач и защиту украинцев.

Главный акцент в публикации Зеленского сделан именно на дронах-перехватчиках, которые уже доказали свою эффективность в Украине. Президент подчеркнул:

"Очень рассчитываем на сбитие "шахедов" в большом количестве. Это хорошее начало работать в этом направлении".

Также он добавил, что некоторые украинские производители получат доступ к соответствующим технологиям, что будет способствовать более быстрому увеличению масштабов производства.

Это соглашение открывает новые возможности для усиления обороноспособности Украины.

Ранее сообщалось, что Украина создала уникальные перехватчики для уничтожения "Шахедов".