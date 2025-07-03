За сутки украинские военные ликвидировали 1000 россиян

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 2 июля, Силы обороны Украины уничтожили 1 000 российских захватчиков, танк, пять боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 85 БпЛА оперативно-тактического уровня и 101 единицу автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 023 090 солдат.