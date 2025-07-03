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03 июля 2025, 11:30

За сутки украинские военные ликвидировали 1000 россиян

03 июля 2025, 11:30
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 2 июля, Силы обороны Украины уничтожили 1 000 российских захватчиков, танк, пять боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 85 БпЛА оперативно-тактического уровня и 101 единицу автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 023 090 солдат.

Напомним, в 2025 году потери российской армии составили более 230 тысяч солдат.

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