В первый день июля ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов, — Генштаб

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 1 июля, Силы обороны Украины уничтожили 1 110 российских захватчиков, комплекс ПВО, два танка, три ББМ, 40 артиллерийских систем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 022 090 солдат.