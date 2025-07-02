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02 июля 2025, 11:25

В первый день июля ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов, — Генштаб

02 июля 2025, 11:25
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 1 июля, Силы обороны Украины уничтожили 1 110 российских захватчиков, комплекс ПВО, два танка, три ББМ, 40 артиллерийских систем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 022 090 солдат.

Напомним, с начала 2025 года санитарные и необратимые потери личного состава российской армии составили более 230 тысяч солдат.

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потери россиян оккупанты РФ Генштаб ВСУ война военная техника
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