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21 травня 2025, 13:48

ЄС вже готує 18-й пакет санкцій проти РФ, – Пісторіус

21 травня 2025, 13:48
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що тиск на Росію має бути посилений не лише фінансовою та матеріальною підтримкою України, але й жорсткішими санкціями

Про це міністр заявив в ефірі німецького радіо Deutschlandfunk, передає RegioNews.

Пісторіус назвав ухвалений 17-й пакет санкцій Євросоюзу кроком у правильному напрямку, проте закликав не переоцінювати його вплив. За його словами, ЄС вже працює над 18-м пакетом санкцій, але додатковий тиск має також надходити зі сторони США.

"Хоча 17-й пакет санкцій, який був прийнятий зараз, має певний ефект, його не слід переоцінювати", – зазначив міністр, додавши, що потрібні рішучіші дії проти Москви.

Нагадаємо, Британія та ЄС запровадили потужні санкції проти РФ, а саме проти "тіньового флоту". Обмеження торкнулись понад 50% суден, які перевозять нафту з РФ.

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