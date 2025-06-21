"Аварійка" як знак подяки: у МВС пояснили, чи карають за це водіїв

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Мережею поширюється фейкова інформація, що за використання аварійної світлової сигналізації ("аварійки") для висловлення подяки можна втратити водійське посвідчення на рік

Як інформує RegioNews перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький спростував цей фейк.

Згідно з Правилами дорожнього руху, аварійна світлова сигналізація має вмикатися у випадках:

вимушена зупинка;

зупинка на вимогу поліції або через засліплення фарами;

рух із технічними несправностями (якщо це дозволено);

буксирування транспортного засобу;

перевезення дітей під час посадки чи висадки;

зупинка колони;

дорожньо-транспортна пригода.

Щодо використання "аварійки" як знаку подяки чи вибачення (наприклад, за пропуск у черзі) у ПДР немає жодних прямих вказівок.

Важливо, щоб увімкнення сигналізації відповідало реальним обставинам і не створювало небезпечних ситуацій на дорозі, каже Білошицький.

За неправильне використання аварійної сигналізації передбачений штраф, але позбавлення "прав" – ні.

Поліція закликає керуватися лише офіційною інформацією та не вірити в надумані сенсації.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня набудуть чинності нові вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.