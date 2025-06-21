16:56  21 червня
На Дніпропетровщині запрацював перший в Україні мобільний дитячий садок
11:39  21 червня
У Рівному п'яний чоловік стріляв із вікна та погрожував своїй матері
10:31  21 червня
У більшості областей – надзвичайний рівень пожежної небезпеки
UA | RU
UA | RU
21 червня 2025, 17:55

"Аварійка" як знак подяки: у МВС пояснили, чи карають за це водіїв

21 червня 2025, 17:55
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мережею поширюється фейкова інформація, що за використання аварійної світлової сигналізації ("аварійки") для висловлення подяки можна втратити водійське посвідчення на рік

Як інформує RegioNews перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький спростував цей фейк.

Згідно з Правилами дорожнього руху, аварійна світлова сигналізація має вмикатися у випадках:

  • вимушена зупинка;
  • зупинка на вимогу поліції або через засліплення фарами;
  • рух із технічними несправностями (якщо це дозволено);
  • буксирування транспортного засобу;
  • перевезення дітей під час посадки чи висадки;
  • зупинка колони;
  • дорожньо-транспортна пригода.

Щодо використання "аварійки" як знаку подяки чи вибачення (наприклад, за пропуск у черзі) у ПДР немає жодних прямих вказівок.

Важливо, щоб увімкнення сигналізації відповідало реальним обставинам і не створювало небезпечних ситуацій на дорозі, каже Білошицький.

За неправильне використання аварійної сигналізації передбачений штраф, але позбавлення "прав" – ні.

Поліція закликає керуватися лише офіційною інформацією та не вірити в надумані сенсації.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня набудуть чинності нові вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна автомобілі аварійка водії МВС водійське посвідчення штраф подяка
З 1 липня в Україні змінюються правила техогляду: що треба знати
20 червня 2025, 13:53
Фальшиві "права" за 450 доларів: у Києві викрили підпільний цех із виготовлення документів
19 червня 2025, 13:57
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
На Закарпатті вперше застосували 3D-протези для військового з подвійною ампутацією
21 червня 2025, 18:41
Гончаренко розповів про кадрові ротації: хто очолить Міноборони
21 червня 2025, 18:01
Обміни тілами: Росія передає Україні "чужих" солдатів, – Зеленський
21 червня 2025, 17:21
На Дніпропетровщині запрацював перший в Україні мобільний дитячий садок
21 червня 2025, 16:56
НАБУ готується вручити підозру міністру Чернишову: нардеп назвав дату
21 червня 2025, 16:18
Зеленський прокоментував можливу відставку прем'єра
21 червня 2025, 15:58
Відпуск сильнодіючих ліків – за новими правилами МОЗ
21 червня 2025, 15:38
Скільки російських військових в Україні: відповідь Зеленського
21 червня 2025, 15:05
На Донеччині через російські обстріли горіли будинки і техніка
21 червня 2025, 14:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Сергій Фурса
Максим Жорін
Остап Дроздов
Всі блоги »