15:55  20 червня
На Дніпропетровщині військовий влаштував стрілянину у дворі, поранено дитину
15:33  20 червня
На Сумщині зростає кількість випадків сказу: вже 10 з початку року
11:06  20 червня
Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина
UA | RU
UA | RU
20 червня 2025, 18:17

Судді, кар'єрам яких "допоміг" Портнов: "Схеми" назвали імена та прізвища

20 червня 2025, 18:17
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Журналісти "Схем" проаналізували архівні документи Вищої ради правосуддя Верховної ради за період президентства Віктора Януковича. У результаті знайшлись дані про суддів, в кар'єрах яких зіграв свою роль Андрій Портнов

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Журналісти звертають увагу на те, що в грудні 2011 року Вища рада юстиції проголосувала за подання президенту Януковичу про призначення на посаду судді Господарського суду Луганської області Андрія Секірського. Він є братом колишньої дружини Андрія Портнова. Рішення підтримали всі присутні на засіданні, серед яких був і сам Портнов.

У липні 2010 всі підтримали подання дружини судді Анжели Секірської на посаду судді Луганського окружного адмінсуду. Серед них – Портнов. Як з'ясували журналісти, Секірські досі продовжують працювати суддями.

У травні 2010 Вища рада юстиції проголосувала за подання сестри Портнова Олени Ісаєвської на посаду судді Печерського райсуду Києва. Портнов взяв самовідвід. Потім Ісаєвська стала адвокатом, після чого займалась захистом свого брата в судах.

Тоді ж було голосування за Тетяну Скочок, яка була помічницею Андрія Порнова, коли той був народним депутатом. Вона зараз, як і багато інших, зберігає суддівський мандат.

У грудні 2011 Вища рада юстиції року підтримала подання на посаду судді іншої ексдружини Портнова – Інни Белоконної. Вона досі працює суддею Оболонського райсуду Києва.

У вересні 2010 року проголосували за призначення судді Павла Вовка, який був помічником Ківалова у Верховній Раді, головою Окружного адмінсуду Києва. Згідно з даними з протоколу, сам Ківалов, Портнов та Лідія Ізовітова були серед них. Зараз обидва обіймають посади — голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України відповідно.

Також помічник Ківалова, якого теж називають пов'язаним із Портновим, Сергій Могил у 2009 році був призначений суддею Вищого господарського суду України.

Як з'ясували журналісти, судді Ільєва, Вовк, Соколов працювали за часів Януковича в одній судовій колегії зі згаданою раніше сестрою Портнова Оленою Ісаєвською.

Крім того, у Схемах зазначають, що на декількох суддів Київського апеляційного суду, які розглянули найбільше справ за участю Портнова й ухвалили рішення на його користь. Це Максим Оніщук, Любов Поливач, Вікторія Шебуєва, Ганна Крижанівська.

Нагадаємо, що Андрія Портнова застрелили в іспанському Мадриді 21 травня біля американської школи. Згодом повідомляли, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов побував в Україні. Проте інформацію про його зустрічі з вищим керівництвом не підтверджували офіційно.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Андрій Портнов судова система розслідування
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
Путін заявив, що РФ не прагне капітуляції України
20 червня 2025, 18:41
У Полтаві вигадали оригінальний спосіб боротьби з тими, хто розпиває алкоголь у парках
20 червня 2025, 18:41
На Житомирщині поліція посеред вулиці затримала мера міста
20 червня 2025, 18:29
У Черкасах судили військового, який намагався "продати" вплив на ВЛК
20 червня 2025, 17:57
Скандал із депутаткою з Дніпра, яку звинувачують у фіктивній службі в ЗСУ, отримав неочікуване продовження
20 червня 2025, 17:52
У Львові загиблий у ДТП 16-річний хлопець врятував трьох пацієнтів
20 червня 2025, 17:42
На Херсонщині чоловік отримав вибухову травму, взявши в руки дрон
20 червня 2025, 17:39
На Рівненщині буревій знищив тисячі дерев
20 червня 2025, 17:35
У керівника ТЦК на Одещині знайшли необґрунтовані активи майже на 2 млн грн
20 червня 2025, 17:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Сергій Фурса
Максим Жорін
Остап Дроздов
Всі блоги »