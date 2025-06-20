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Журналісти "Схем" проаналізували архівні документи Вищої ради правосуддя Верховної ради за період президентства Віктора Януковича. У результаті знайшлись дані про суддів, в кар'єрах яких зіграв свою роль Андрій Портнов

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Журналісти звертають увагу на те, що в грудні 2011 року Вища рада юстиції проголосувала за подання президенту Януковичу про призначення на посаду судді Господарського суду Луганської області Андрія Секірського. Він є братом колишньої дружини Андрія Портнова. Рішення підтримали всі присутні на засіданні, серед яких був і сам Портнов.

У липні 2010 всі підтримали подання дружини судді Анжели Секірської на посаду судді Луганського окружного адмінсуду. Серед них – Портнов. Як з'ясували журналісти, Секірські досі продовжують працювати суддями.

У травні 2010 Вища рада юстиції проголосувала за подання сестри Портнова Олени Ісаєвської на посаду судді Печерського райсуду Києва. Портнов взяв самовідвід. Потім Ісаєвська стала адвокатом, після чого займалась захистом свого брата в судах.

Тоді ж було голосування за Тетяну Скочок, яка була помічницею Андрія Порнова, коли той був народним депутатом. Вона зараз, як і багато інших, зберігає суддівський мандат.

У грудні 2011 Вища рада юстиції року підтримала подання на посаду судді іншої ексдружини Портнова – Інни Белоконної. Вона досі працює суддею Оболонського райсуду Києва.

У вересні 2010 року проголосували за призначення судді Павла Вовка, який був помічником Ківалова у Верховній Раді, головою Окружного адмінсуду Києва. Згідно з даними з протоколу, сам Ківалов, Портнов та Лідія Ізовітова були серед них. Зараз обидва обіймають посади — голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України відповідно.

Також помічник Ківалова, якого теж називають пов'язаним із Портновим, Сергій Могил у 2009 році був призначений суддею Вищого господарського суду України.

Як з'ясували журналісти, судді Ільєва, Вовк, Соколов працювали за часів Януковича в одній судовій колегії зі згаданою раніше сестрою Портнова Оленою Ісаєвською.

Крім того, у Схемах зазначають, що на декількох суддів Київського апеляційного суду, які розглянули найбільше справ за участю Портнова й ухвалили рішення на його користь. Це Максим Оніщук, Любов Поливач, Вікторія Шебуєва, Ганна Крижанівська.

Нагадаємо, що Андрія Портнова застрелили в іспанському Мадриді 21 травня біля американської школи. Згодом повідомляли, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов побував в Україні. Проте інформацію про його зустрічі з вищим керівництвом не підтверджували офіційно.