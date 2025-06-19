Репарації за сексуальне насильство: хто звертається найчастіше

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В Україні станом на 16 червня надійшло 1119 звернень від жертв сексуального насильства, пов'язаного зі збройною агресією Росії

Про це повідомила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, передає RegioNews.

За її словами, більшість заяв — 750 — подали чоловіки, 342 — жінки, 20 — дівчат, 7 — хлопців. Лише за останній тиждень надійшло 59 звернень, з яких 41 — від чоловіків і 17 — від жінок.

Левченко наголосила, що переважна кількість звернень від чоловіків вказує на необхідність змін у соціальній роботі, комунікації та превентивній діяльності у цьому напрямку.

Також вона зауважила, що ці цифри значно перевищують офіційну статистику Моніторингової місії ООН та Офісу генпрокурора, що свідчить про високу латентність сексуальних злочинів, адже багато постраждалих приховують свій досвід.

Станом на 9 червня виплату репарацій погодили для 616 осіб: 365 чоловіків, 279 жінок, 2 хлопців та 10 дівчат.

Як відомо, З 1 березня 2024 року в Україні стартував пілотний проєкт невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Сума репарацій становить три тисячі євро.

Нагадаємо, прокуратура оголосила про підозру двом російським військовим. Вони під час окупації села на Донеччині вчинили насильство над місцевою жителькою, погрожуючи вбивством її дітей.