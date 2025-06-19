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19 июня 2025, 14:26

Репарации за сексуальное насилие: кто обращается чаще всего

19 июня 2025, 14:26
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украину по состоянию на 16 июня поступило 1119 обращений от жертв сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией России.

Об этом сообщила правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, передает RegioNews.

По ее словам, большинство заявлений - 750 - подали мужчины, 342 - женщины, 20 - девушек, 7 - ребят. Только за последнюю неделю поступило 59 обращений, из которых 41 от мужчин и 17 от женщин.

Левченко подчеркнула, что подавляющее количество обращений от мужчин указывает на необходимость изменений социальной работы, коммуникации и превентивной деятельности в этом направлении.

Также она отметила, что эти цифры значительно превышают официальную статистику Мониторинговой миссии ООН и Офиса генпрокурора, что свидетельствует о высокой латентности сексуальных преступлений, ведь многие пострадавшие скрывают свой опыт.

По состоянию на 9 июня выплату репараций согласовали для 616 человек: 365 мужчин, 279 женщин, 2 парня и 10 девушек.

Как известно, с 1 марта 2024 года в Украине стартовал пилотный проект неотложных промежуточных репараций для пострадавших от сексуального насилия, связанного с войной. Сумма репараций составляет три тысячи евро.

Напомним, прокуратура объявила о подозрении двум российским военным . Они во время оккупации села в Донецкой области совершили насилие над местной жительницей, угрожая убийством ее детей.

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