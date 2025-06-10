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10 червня 2025, 11:46

Через негоду в Україні знеструмлено 29 населених пунктів

10 червня 2025, 11:46
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 10 червня унаслідок складних погодних умов — грози та сильного вітру — 29 населених пунктів у трьох областях України залишаються повністю або частково без електропостачання. На місцях працюють аварійно-відновлювальні бригади обленерго, які планують відновити живлення усіх споживачів до кінця доби

Про це повідомили в НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Негода, яка вирувала в окремих регіонах країни, стала причиною аварійного відключення ліній електропередач. Найбільше постраждали області, де фіксувались шквали та рясні зливи.

Крім цього, в "Укренерго" відзначили, що споживання електроенергії в Україні другий день поспіль знижується через прохолодну, але ясну погоду. Зокрема, станом на 9:30 ранку рівень споживання був на 7,7% нижчим, ніж у понеділок, 9 червня.

Таку динаміку пов'язують зі спаданням температури повітря, що зменшує навантаження на мережу за рахунок менш активного використання кондиціонерів, а також з ефективною роботою домашніх сонячних електростанцій у ясну погоду.

Нагадаємо, в Україні з 10 по 12 червня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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