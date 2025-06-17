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17 июня 2025, 13:55

Синоптикиня рассказала, где в Украине будет дождь 18 июня

17 июня 2025, 13:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В среду, 18 июня, в Украине дожди пройдут ночью на востоке и юго-востоке, днем и вечером местами на севере

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко, передает RegioNews.

По ее словам, в большинстве регионов Украины будет преобладать сухая погода.

Ветер будет порывистым.

В Киеве завтра без существенных осадков, разве что завтра вечером возможен небольшой дождь.

"19 июня - без особых изменений, 20 июня в Украине прибавится дождей и снизится температура воздуха", - подытожила Н.Диденко.

Напомним, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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