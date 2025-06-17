Синоптикиня рассказала, где в Украине будет дождь 18 июня
В среду, 18 июня, в Украине дожди пройдут ночью на востоке и юго-востоке, днем и вечером местами на севере
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко, передает RegioNews.
По ее словам, в большинстве регионов Украины будет преобладать сухая погода.
Ветер будет порывистым.
В Киеве завтра без существенных осадков, разве что завтра вечером возможен небольшой дождь.
"19 июня - без особых изменений, 20 июня в Украине прибавится дождей и снизится температура воздуха", - подытожила Н.Диденко.
Напомним, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Украине ожидаются дожди и грозыВсе новости »
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